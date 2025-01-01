الاحتلال يخطر بهدم منزل عائلة شهيد من رام الله

رام الله/سما/

أخطرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عائلة الشهيد مجاهد كراجة، بإخلاء منزلهم، تمهيدا لهدمه في قرية دير بزيع غرب رام الله.

واقتحمت قوات من جيش الاحتلال المنزل في القرية وسلمت العائلة إخطارا بالهدم خلال 72 ساعة، وأبلغتهم بإخلاء المنزل المكون من 3 طبقات تمهيدا لهدمه.

وارتقى الشهيد مجاهد كراجة في 22 آذار/ مارس الجاري، بعد تنفيذه عملية إطلاق نار باتجاه حافلة صغيرة تقل مستوطنين قرب مستوطنة “دوليف”.

وعقب تنفيذه عملية إطلاق النار، بدأت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مطاردة كراجة، ما أدى إلى اشتباكات مسلحة بينه وبين جنود الاحتلال امتدت لقرابة خمس ساعات، تخللها استخدام جيش الاحتلال طائرات مروحية ومسيرة.

واغتالت قوات الاحتلال كراجة بصاروخين موجهين أطلقتهما الطائرات المروحية، بعد أن أصاب خلال الاشتباكات 7 من جنود جيش الاحتلال، أحدهم في حالة موت سريري وآخران في حالة حرجة.

واعترف جيش الاحتلال بمقتل أحد جنوده متأثرا بجراح أصيب بها، خلال الاشتباك مع الشهيد كراجة في بلدة دير ابزيع غرب رام الله.