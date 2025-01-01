رام الله/سما/

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة، صباح اليوم الأحد، استشهاد 12 مواطنا في قطاع غزة بينهم ثلاثة صحفيين، وانتشال رفات 13 شهيدا من ساحة مجمع الشفاء. كما أبرزت، استمرار العدوان على جنين وطولكرم ونسف وإحراق المنازل وإجبار المواطنين على النزوح.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة"":

- تصعيد احتلالي في قطاع غزة.. 12 شهيداً بينهم ثلاثة مصورين صحفيين

- الاحتلال يواصل نسف وإحراق المنازل وإجبار المواطنين على النزوح من مخيمات طولكرم ونور شمس وجنين

- رئيس بلدية بلعا: البلدية تؤوي 2500 نازح من مخيمي نور شمس وطولكرم

- مجلس الأمن يبحث الاستيطان وغزة الأسبوع الجاري

- 90 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك

- غزة.. إفطار تفسده معاناة إيقاد النار وسحور ممنوع لعدم توفر غاز الطهي

- غوتيريش: ارتفاع مقلق في التعصب بالعالم ضد المسلمين

"الأيام":

- القطاع: 12 شهيدا، بينهم صحافيون وانتشال جثامين 13 شهيداً متحللة

- تواصل إحراق وتدمير منازل وبنى تحتية وإخلاء السكان في جنين وطولكرم ومخيماتها

- الأونروا: انهيار الوكالة يهدد بضياع جيل كامل من أطفال فلسطين

- إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات الإغاثة في فلسطين

- ترامب يعلن شن ضربات حاسمة وقوية على اليمن حتى يوقف الحوثيون هجماتهم

"القدس":

- 12 شهيدا في أخطر خرق لاطلاق النار.. انتشال رفات 13 شهيدا من ساحة مجمع الشفاء

- الأونروا: افتتحنا 130 مقراً مؤقتاً بغزة لتعليم نحو 47 ألف طفل

- القطاع على أبواب مجاعة محققة بسبب الحصار

- العدوان يتواصل على الشمال.. تصاعد عمليات التهجير والتجريف، إحراق منازل وسط مخيم جنين والجرافات تشق شوارع في حي عبد الله عزام.. إجبار سكان حارة مربعة حنون في مخيم طولكرم على مغادرته

- عدوان أمريكي بريطاني على اليمن.. ترامب: أمرت بشن عملية عسكرية حاسمة على الحوثيين

- اعتقال طالبة فلسطينية شاركت في احتجاجات جامعة كولومبيا

- 90 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك