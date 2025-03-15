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عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يدخل يومه الـ55..

الأحد 16 مارس 2025 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها يدخل يومه الـ55..



جنين/سما/

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ55 على التوالي، وسط عمليات تجريف وحرق منازل، وتحويل أخرى لثكنات عسكرية.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال تواصل حرق منازل في مخيم جنين، حيث أحرقت أمس عدداً من المنازل، عرف من أصحابها: سمير النورسي في شارع مسرح الحرية، فيما انتشرت قوات راجلة في الساحة الرئيسية للمخيم، وسط إطلاق قنابل الانارة في محيط مدرسة الزهراء.   

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل مستشفى جنين الحكومي بالسواتر الترابية، وتواصل تحركاتها العسكرية في محيط المخيم، وفي شوارع عدة في المدينة. 

وتتمركز دبابات الاحتلال ومدرعاته في محيط المخيم، فيما تواصل الجرافات تجريف شوارع، وتوسيع أخرى، لدخول الآليات العسكرية.

وكانت قوات الاحتلال قد هدمت نحو 120 منزلا بشكل كلي داخل حارات وأزقة المخيم، وألحقت أضرارا بعشرات المنازل، بعد أن هجّرت نحو 20 ألف مواطن من سكان المخيم.

وفي بلدة جلبون شمال جنين، داهمت قوات الاحتلال عدداً من المنازل، وحولتها لثكنات عسكرية. 

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية وقرية بير الباشا وبلدة يعبد، وسيرت آلياتها في شوارعها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأسفر عدوان الاحتلال المتواصل على جنين منذ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي عن استشهاد 34 مواطنا وإصابة عشرات آخرين، بالإضافة إلى دمار غير مسبوق في البنية التحتية، وفي الممتلكات العامة والخاصة.

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