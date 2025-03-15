بينهم أطفال.. استشهاد 31 يمنيًا وجرح و20 اخرين بغارات أمريكية-بريطانية مكثفة على مناطق متفرقة في اليمن..
الأحد 16 مارس 2025 10:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صنعاء/سما/
ارتفع عدد ضحايا العدوان الأمريكي ضد عدة مدن يمنية إلى 31 شهيدا و20 جريحا عدد كبير منهم أطفال، بحسب مراسل الأناضول.
وأعلنت جماعة “أنصار الله”، مساء السبت، عن استهداف أمريكي لأطراف مدينة ذمار ومديرية عنس، إضافة إلى حي سكني في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمالي اليمن.
وأدت الضربات إلى سقوط 31 شهيدا و20 حريحًا على الأقل، بحسب الصحة اليمنية.
ومساء السبت، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، شن “سلسلة عمليات شملت ضربات دقيقة ضد أهداف للجماعة في مختلف أنحاء اليمن”.
وعقب الغارات، توعدت الجماعة بالرد على العدوان، قائلة إنه “لن يمر دون رد”.
بدورها، أعلنت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للجماعة في خبر عاجل مقتضب “تضرر عدد من المباني السكنية إثر العدوان الأمريكي البريطاني على حي سكني في مديرية شعوب شمالي العاصمة”.
وقبل ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على منصة “تروث سوشال”: “اليوم، أمرت الجيش الأمريكي بشن عملية عسكرية حاسمة وقوية ضد الإرهابيين الحوثيين في اليمن”.
وأوضح أن “أنصار الله”، “شنوا حملة متواصلة من القرصنة والعنف والإرهاب ضد السفن والطائرات والمُسيّرات الأمريكية، وغيرها”، على حد تعبيره.
كما قالت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” إنها شنت سلسلة عمليات شملت ضربات دقيقة ضد أهداف للجماعة في مختلف أنحاء اليمن، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الجانب البريطاني على الضربات.
وعقب تصريحات ترامب، أعلنت جماعة “أنصار الله” عن “عدوان أمريكي بريطاني استهدف مدينة صعدة شمالي اليمن”، دون الحديث عن ضحايا.
من جانبه، قال متحدث الجماعة محمد عبد السلام، على منصة “إكس”، إن الغارات الأمريكية على اليمن عدوان سافر على دولة مستقلة وتشجيع لكيان العدو الإسرائيلي لمواصلة حصاره الجائر على غزة”.
وهذه أول ضربات على اليمن منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس بغزة في يناير/ كانون الثاني الماضي.
كما أدانت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، السبت، العدوان الجوي الأمريكي البريطاني الذي استهدف العاصمة اليمنية صنعاء.
وقالت حركة حماس في بيان: “ندين بأشد العبارات، العدوان الجوي الأمريكي البريطاني الإجرامي الذي استهدف حياً سكنياً في العاصمة اليمنية صنعاء، ونعدّه انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بالاعتداء على سيادة واستقرار اليمن الشقيق”.
وأكدت الحركة تضامنها الكامل مع اليمن والشعب اليمني.
وثمنت “خطواتهم المباركة الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية”.
من جهتها، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القصف الأمريكي البريطاني على صنعاء.
واعتبرت الحركة القصف أنه “دعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة، ولا سيما في سوريا ولبنان”.
وأضافت: “يأتي هذا العدوان الحاقد في سياق حماية الكيان الصهيوني والاعتداء على كل من يقف إلى جانب شعبنا الفلسطيني في مواجهة جرائم الاحتلال الوحشية”.
ومساء الأربعاء، أعلن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي استئناف عمليات الجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن لحظر حركة الملاحة الإسرائيلية بسبب عدم إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
و”تضامنا مع قطاع غزة” بمواجهة هذه الإبادة، باشرت الجماعة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر أو في أي مكان تطاله بصواريخ ومسيّرات.
كما شنت الجماعة من حين إلى آخر هجمات بصواريخ ومسيّرات على إسرائيل، بعضها استهدف مدينة تل أبيب (وسط)، قبل أن توقفها مع دخول وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ.
ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل في 19 يناير 2025، تواصل إسرائيل استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي والقصف عبر طائرتها المسيرة.
وفي 1 مارس/ آذار 2025، انتهت مرحلة أولى من الاتفاق استمرت 42 يوما، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية وجرى منع دخول المساعدات إلى القطاع.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.