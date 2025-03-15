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إصابات في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة

السبت 15 مارس 2025 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في قصف للاحتلال وسط قطاع غزة



غزة/سما/

أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، جراء استهدافهم من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن مُسيّرة إسرائيلية قصفت مجموعة من المواطنين أثناء جمعهم الحطب شرق قرية جحر الديك وسط القطاع، ما أدى لإصابة عدد منهم.

يذكر أن 12 مواطنا بينهم طفل وثلاثة مصورين صحفيين استشهدوا في قطاع غزة منذ صباح اليوم، ليرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 150 شهيدا.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 48,543 شهيدا، بالإضافة إلى 111,981 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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