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"الخارجية" تتابع حملة تضييقات الاحتلال ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية

السبت 15 مارس 2025 11:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تتابع حملة تضييقات الاحتلال ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية



رام الله/سما/

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين متابعتها حملة تضييقات الاحتلال ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية، هذه القضية الخطيرة، مع المؤسسات الأممية المختصة والدول، مطالبة بتدخل دولي فاعل لوقف إجراءات الاحتلال ضد المنظمات العاملة في المجال الإنساني.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، إنها تنظر بخطورة بالغة لحملة التضييقات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة في الأرض المحتلة، والتي من شأنها وضع عراقيل كبيرة أمام ترخيصها وممارسة مهامها وأدوارها ومنعها من تقديم الإعانة والإغاثة الإنسانية لملايين الفلسطينيين، وكذلك تقليص دورها الرقابي والتوثيقي لجرائم وانتهاكات الاحتلال والمستعمرين ضد المدنيين الفلسطينيين، بشكل يترافق مع استمرار الاحتلال منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لليوم الـ15 على التوالي، ومحاربة عمل المنظمات الأممية وعلى رأسها "الأونروا".

واعتبرت الوزارة تلك الإجراءات التعسفية امتدادا لاستفراد الاحتلال بالشعب الفلسطيني ومحاولاته إخفاء ما يرتكبه من خروقات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وكجزء من سياسة طمس الحقائق وإخفاء الأدلة.

#الخارجية الفلسطينية #الاحتلال الاسرائيلي #المنظمات الانسانية غزة

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