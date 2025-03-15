قتلى وجرحى في انفجار مبنى في اللاذقية شمال غرب سوريا

دمشق/سما/

قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، اليوم السبت، إثر انفجار وقع بمبنى في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية شمال غربي سوريا.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا"، "ارتقاء 5 مدنيين وإصابة 15 آخرين بجروح جراء انفجار وقع في محل لبيع الخردة ضمن مبنى مكون من أربعة طوابق في حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية".

وذكرت أن فرق البحث والإنقاذ والإسعاف نقلت 5 وفيات بينهم امرأة وطفلة، و15 جريحا بينهم 4 أطفال إلى المشافي، مشيرة إلى أن سبب الانفجار هو محاولة أحد الأشخاص تفكيك مخلفات حرب داخل محل الخردة في المبنى.

وفي وقت سابق، قالت "سانا" إن "انفجارا عنيفا هز حي الرمل الجنوبي بمدينة اللاذقية، ولا تزال الأسباب مجهولة حتى الآن".

ونقلت الوكالة عن محافظ اللاذقية، محمد عثمان، قوله إن "انفجار حي الرمل الجنوبي في اللاذقية خلف 4 قتلى و9 جرحى".

وأضاف أن "فرق الدفاع المدني والأهالي مازالوا يبحثون عن مصابين ومفقودين".

ورجّحت مصادر أمنية سورية أن يكون الانفجار قد نجم عن مخلفات حربية في المكان.

وأعلن الدفاع المدني السوري عن تعامل طواقمه مع جرحى مدنيين وعالقين تحت الأنقاض إثر انفجار مجهول في مبنى مكون من 4 طوابق.