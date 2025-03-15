الضفة: جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيين اثنين ويعتقل 7 آخرين

رام الله/سما/

أصيب فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي وآخرون بحالات اختناق بالغاز، فيما اعتقلت قواته 7 آخرين، مساء السبت، في اقتحام مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفق إعلام رسمي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن “شابا أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، في بلدة عناتا شمال شرق القدس”.

وذكرت أن “مواجهات اندلعت بين المواطنين وقوات الاحتلال عقب اقتحام بلدة عناتا، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في البطن”.

بدورها، قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية)، إن جيش الاحتلال “اعتقل عدداً من الشبان في بلدة عناتا”.

وجنوبي الضفة، أصيب فلسطيني برصاص الاحتلال “خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الفوار للاجئين جنوب مدينة الخليل”.

وذكرت “وفا” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “اقتحم مخيم الفوار بعدد من الآليات العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين العزّل”.

وأضافت: “أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم وجرى نقله إلى المستشفى، كما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام، عولجوا ميدانيا”.

من جهتهم، قال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة دورا جنوب غرب مدينة الخليل وانتشر جنود في مركز البلدة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى إلى تفريق المواطنين وإغلاق المتاجر والمخابز وحرمان الصائمين من شراء احتياجاتهم قبيل موعد الإفطار.

على صعيد الاعتقالات قالت “وفا” إن جيش الاحتلال “اعتقل ستة فلسطينيين من بلدة بيت فوريك وقرية بيت دجن، شرق مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية”.

وأضافت: “اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من بيت دجن (…) وثلاثة آخرين من بيت فوريك”، مشيرة إلى أن “قوات الاحتلال اقتحمت بيت فوريك وبيت دجن، ما أدى لاندلاع مواجهات تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع”.

وفي مدينة طولكرم (شمال) ذكرت “وفا” أن جيش الاحتلال الإسرائيلي “اعتقل شابا من بلدة عنبتا شرق المدينة، أثناء مروره عبر حاجز عسكري”.

وجنوبي الضفة أيضا، ذكرت “وفا” أن جيش الاحتلال “اقتحم البلدة القديمة من بلدة الخضر جنوب المدينة و”أطلق قنابل الغاز السام، والصوت، تجاه المصلين لدى خروجهم من المسجد بعد أداء صلاتي العشاء والتراويح، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق”.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى لاستشهاد أكثر من 936 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و640، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.