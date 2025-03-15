  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وفد مشايخ الدروز السوريين يغادر "إسرائيل" بعد زيارة الجليل

السبت 15 مارس 2025 11:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد مشايخ الدروز السوريين يغادر "إسرائيل" بعد زيارة الجليل



القدس المحتلة/سما/

غادر وفد مشايخ الدروز السوريين إسرائيل بعد زيارة لقرية البقيعة، بمنطقة الجليل شمالي إسرائيل.

وغادر وفد المشايخ الدروز منطقة الجليل الأعلى باتجاه الجولان السوري المحتل.

وتأتي الزيارة للوفد، الذي يضم 100 شخصية، لمنطقة الجليل داخل إسرائيل في اليوم الثاني من دخولهم إلى مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

والجمعة، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن وفدا يضم نحو 100 شخصية من الطائفة الدرزية بسوريا، بدأ زيارة إلى إسرائيل هي الأولى منذ 52 سنة.

وادعت الهيئة أن الزيارة “تمت بالتنسيق مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، وتستمر ليومين”.

ولفتت إلى أن زيارة الشخصيات السورية الدرزية هي “الثانية منذ قيام الدولة (إسرائيل في 1948) والأولى منذ 1973”.

وتأتي التقارير عن زيارة وفد الدروز السوريين لإسرائيل في ظل استياء سوري من تصريحات إسرائيلية سابقة اعتبروها “تدخلا في سيادة سوريا”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

ودعت السلطات السورية الجديدة مرارا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد ووسعت رقعة احتلالها، بما في ذلك المنطقة السورية العازلة، كما دمرت آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.

الأكثر قراءة اليوم

رسالةٌ إسرائيليّةٌ حادّةٌ للسعوديّة: لا تطبيع مُقابِل دولةٍ فلسطينيّةٍ والسلام لاحقًا بعد القضاء على حماس

كاتب إسرائيلي: دعهم ينتصرون.. الفلسطينيون لن يذهبوا إلى أي مكان وانتصار إسرائيل الكامل وهم خطير

إسرائيل تتجه لرفض عرض “حماس” للإفراج عن أسير من أصول أمريكية وتُهدد بالعودة للحرب في غزة

ويتكوف: قدمنا مقترحا يضيق الفجوات ويتيح الوقت للتفاوض على وقف نار دائم في غزة

المجلس الوطني يرفض بيان مجموعة السبع الذي تجاهل الإشارة إلى قيام دولة فلسطينية

استشهاد لبناني بغارة إسرائيلية على بلدة برج الملوك الجنوبية

ادارة ترامب تعد قائمة لحظر دخول اميركا على عشرات الدول بينها عربية

الأخبار الرئيسية

2156070578

نتنياهو يعقد اجتماعاً مُصغراً لبحث المرحلة المقبلة من اتفاق غزة

Screenshot-2025-03-15-at-10.57.31-AM-730x438

مقتل 9 مدنيين في غارات أمريكية على صنعاء.. وترامب يتوعد الحوثيين بـ”قوة مميتة ساحقة”

AA-20250315-37348517-37348501-JOURNALISTS_AMONG_9_PALESTINIANS_KILLED_IN_ISRAELI_AIRSTRIKE_TARGETING_RELIEF_TEAM_IN_NORTHERN_GAZA-9ebe3449-0dbf-4b93-ab58-612efe30b81d

12 شهيدا منذ صباح اليوم: استشهاد ثلاثة مواطنين بينهم طفل في قطاع غزة

ما تعرفه "إسرائيل" عن الهيكلية القيادية لحماس بعد اغتيال السنوار..

2198509277

أ. ب: حماس لن تفرج عن محتجزين إلا عند بدء المرحلة الثانية من محادثات اتفاق غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية