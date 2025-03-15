وفد مشايخ الدروز السوريين يغادر "إسرائيل" بعد زيارة الجليل

القدس المحتلة/سما/

غادر وفد مشايخ الدروز السوريين إسرائيل بعد زيارة لقرية البقيعة، بمنطقة الجليل شمالي إسرائيل.

وغادر وفد المشايخ الدروز منطقة الجليل الأعلى باتجاه الجولان السوري المحتل.

وتأتي الزيارة للوفد، الذي يضم 100 شخصية، لمنطقة الجليل داخل إسرائيل في اليوم الثاني من دخولهم إلى مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

والجمعة، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن وفدا يضم نحو 100 شخصية من الطائفة الدرزية بسوريا، بدأ زيارة إلى إسرائيل هي الأولى منذ 52 سنة.

وادعت الهيئة أن الزيارة “تمت بالتنسيق مع الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل موفق طريف، وتستمر ليومين”.

ولفتت إلى أن زيارة الشخصيات السورية الدرزية هي “الثانية منذ قيام الدولة (إسرائيل في 1948) والأولى منذ 1973”.

وتأتي التقارير عن زيارة وفد الدروز السوريين لإسرائيل في ظل استياء سوري من تصريحات إسرائيلية سابقة اعتبروها “تدخلا في سيادة سوريا”.

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

ودعت السلطات السورية الجديدة مرارا إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي السورية.

ومنذ 1967، تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة ببشار الأسد ووسعت رقعة احتلالها، بما في ذلك المنطقة السورية العازلة، كما دمرت آليات ومعدات وذخائر للجيش السوري عبر مئات الغارات الجوية.