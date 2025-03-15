استشهاد لبناني بغارة إسرائيلية على بلدة برج الملوك الجنوبية

بيروت/سما/

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، استشهاد مواطن بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة ببلدة برج الملوك جنوبي البلاد، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، إن "غارة للعدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة برج الملوك أدت إلى استشهاد مواطن".

وذكرت الوكالة أن "مسيرة معادية استهدفت سيارة من طراز ’رابيد’، لون أصفر في بلدة برج الملوك كان شخصان بداخلها، فيما توجهت إلى المكان سيارات الدفاع المدني اللبناني من مركز القليعة والصليب الأحمر اللبناني من مركز مرجعيون".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان: "قبل قليل، نفّذ الجيش هجومًا استهدف أحد عناصر حزب الله كان يشارك في أنشطة مسلحة في منطقة كفر كلا جنوب لبنان"، وفق ادعائه.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما خلّف 4 آلاف و115 شهيدا و16 ألفا و909 جرحى، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024 ارتكبت إسرائيل أكثر من ألف انتهاك له، ما أسفر عن 87 شهيدا و285 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وتنصلت إسرائيل من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 فبراير/ شباط الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 نقاط لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

والأحد الماضي، قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، في مقابلة أجرتها معه قناة "المنار" التابعة للحزب، إنه إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان "فلا بد من مواجهته من قبل الجيش والشعب والمقاومة".

ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراضي في لبنان وفلسطين وسوريا، وترفض الانسحاب منها وترفض أيضا قيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.