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جنود إسرائيليون يطلقون النار عشوائيا في غزة خلال احتفالهم بعيد "المساخر"

السبت 15 مارس 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنود إسرائيليون يطلقون النار عشوائيا في غزة خلال احتفالهم بعيد "المساخر"



القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البث العبرية الرسمية، السبت، إنّ مقطعا مصورًا نشر في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر جنودًا إسرائيليين في قطاع غزة، يطلقون النار، دون سبب، ودون أوامر عسكرية، أثناء احتفالهم بـ"عيد المساخر" اليهودي.

ويظهر المقطع الذي نشرته هيئة البث، أحد قادة الكتيبة وهو يقرأ مقطعًا من التوراة (الكتاب المقدس عند اليهود)، مرتديًا قبعة مهرج، قبل أن يطلق جنود آخرون النار دون سبب.

وقالت الهيئة الرسمية إنّ الجنود يخدمون في كتيبة (7015)، اتهموا بانتهاك قواعد إطلاق النار والانضباط العسكري.

وقالت مصادر في الجيش الإسرائيلي للهيئة إن الحادثة "تعكس انهيارًا في الانضباط العسكري وتجاهلًا للتعليمات وقواعد إطلاق النار".

وقالت الهيئة الرسمية، إنّ قيادة الجيش قررت إخراج عدد من الجنود واتخاذ إجراءات تأديبية بحقهم، بعد انتشار مقطع مصور لهم وهم يطلقون النار، دون سبب أو أوامر عسكرية، أثناء احتفالهم بعيد "المساخر" اليهودي الذي بدأ أمس وينتهي اليوم.

ومنذ بدء الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، نشر جنود إسرائيليون مقاطع مصورة تظهر عمليات تدمير لمبانٍ ومنازل في القطاع، إضافة إلى مشاهد توثق تعديهم على ممتلكات الفلسطينيين داخل منازلهم المدمرة، أحيانًا بطريقة ساخرة وغير إنسانية.

ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل تواصل استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي والقصف عبر طائرتها المسيرة.

وبنهاية 1 مارس/ آذار 2025 انتهت مرحلة أولى من الاتفاق استمرت 42 يوما، وتنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية.

‏‎وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

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