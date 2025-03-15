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الخارجية الفلسطينية: تشريد 40 ألف مواطن جراء هدم المنازل بمخيمات شمال الضفة

السبت 15 مارس 2025 04:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية: تشريد 40 ألف مواطن جراء هدم المنازل بمخيمات شمال الضفة



رام الله/سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم السبت بتشريد ما يزيد على 40 ألف مواطن فلسطيني جراء “جرائم هدم المنازل واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية”.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي اليوم، إن “جرائم هدم المنازل واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من جريمة فرض النزوح القسري، وتشريد ما يزيد على 40 ألف مواطن فلسطيني خاصة في الشهر الفضيل، ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي والتهجير، وتندرج في إطار مخططات الاحتلال لتكريس سيطرته وضمه للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.

وطالبت بـ “تدخل دولي حقيقي وجدي لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه والانصياع لإرادة السلام الدولية، مشددة على أن الحل السياسي التفاوضي هو المدخل لحل الصراع، وأن الحلول العسكرية تزيد من تفاقم الأوضاع وتدهورها”.

#فلسطين

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