بلدية رفح تحذر من كارثة إنسانية جراء انقطاع المياه

رفح/سما/

أعلنت بلدية رفح اليوم السبت توقفها القسري عن تزويد مضخات آبار المياه في المدينة بالوقود نتيجة استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر، محذرة من كارثة إنسانية وشيكة.

وأكد رئيس البلدية أحمد الصوفي أن هذا التوقف ينذر بتداعيات خطيرة على حياة آلاف السكان، خاصة مع تقليص الخدمات الأساسية وتجميد بعضها بشكل كامل.

وأوضح الصوفي عبر "فيسبوك" أن بلدية رفح كانت توفر الوقود لتشغيل 80 بئرا مخصصا للمياه الخاصة والزراعية إلى جانب الآبار الرئيسية، بهدف ضمان وصول المياه إلى الأحياء التي عاد إليها المواطنون بعد العدوان الأخير.

وشدد ضوفي على أنه مع انقطاع الوقود أصبحت هذه الآبار غير قادرة على العمل، مما يفاقم الأزمة الصحية والبيئية في المدينة.

وحذّر الصوفي من أن الحرمان من المياه النظيفة يعرض السكان لأمراض خطيرة، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية القاسية التي يواجهها سكان القطاع نتيجة الحصار المستمر.

وأشار إلى أن أزمة المياه في رفح تتصاعد بشكل خطير، مع غياب أي حلول في ظل تعنت إسرائيل واستمرارها في منع دخول الإمدادات الأساسية.

وفي سياق متصل، دعت بلدية رفح كافة الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل للضغط على إسرائيل لفتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الإغاثية بشكل فوري.

وأكدت البلدية أن استمرار هذه الأزمة ينذر بكارثة صحية وإنسانية لا يمكن احتواؤها، محذرة من أن صمت المجتمع الدولي على هذه الجريمة سيؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة سكان قطاع غزة.