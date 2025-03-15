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الإعلامي الحكومي في غزة: القطاع على أبواب مجاعة محققة بسبب الحصار

السبت 15 مارس 2025 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلامي الحكومي في غزة: القطاع على أبواب مجاعة محققة بسبب الحصار



غزة/سما/

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة اليوم السبت أن استمرار إغلاق المعابر ونفاد المواد التموينية والوقود والمياه سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.


وحذر المكب في بيان رسمي من مخاطر مجاعة محققة في حال لم يتم إنهاء الحصار المفروض على القطاع.

وأشار المكتب إلى أنه لا توجد بدائل قادرة على تعويض النقص الحاد في الاحتياجات الأساسية التي باتت تنفد بشكل خطير، معتبرا أن إنهاء الحصار وضمان انسيابية تدفق المساعدات الإنسانية هو الحل الوحيد لتجنب تدهور الأوضاع المعيشية.

وشدد المكتب في تصريحاته على ضرورة التحرك العاجل لتوفير احتياجات السكان، مؤكدا أن الوضع الحالي ينذر بخطر داهم قد يؤدي إلى أزمات إنسانية غير قابلة للسيطرة إذا استمر الوضع على ما هو عليه.

هذا ونددت منظمة "أطباء بلا حدود" في وقت سابق باستخدام إسرائيل المساعدات الإنسانية كـ "ورقة مساومة" في قطاع غزة، فيما دعت إلى وقف الحصار الخانق والسماح بدخول الإمدادات الأساسية

وكانت آخر الإمدادات التي تمكنت فرق "أطباء بلا حدود" من إيصالها إلى غزة عبارة عن ثلاث شاحنات من الإمدادات الطبية في 27 فبراير.

ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، أغلقت القوات الإسرائيلية مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية، وتهدد بإجراءات تصعيدية أخرى وصولا إلى استئناف الحرب على غزة.

هذا وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق، من العواقب الإنسانية لتوقف دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

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