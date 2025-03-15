بعد تصفيته بغارة أمريكية.. تداول صور نادرة لـ"أبو خديجة" وزوجته "أم حسين الشيشانية"

كشفت مصادر أمنية تفاصيل جديدة حول مقتل القيادي الثاني في تنظيم "داعش" الإرهابي عبد الله مكي مصلح الرفاعي الملقب بـ"أبو خديجة" بضربة أمريكية بالتعاون مع القوات العراقية.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية والسلطات العراقية أن العملية أسفرت أيضا عن مقتل عنصر آخر من التنظيم، إلى جانب اعتقال زوجة أبو خديجة، التي تُكنى بـ"أم حسين الشيشانية"، في مدينة الرطبة بمحافظة الأنبار.

ووفقا للتقارير، تم تحديد هوية أبو خديجة من خلال مطابقة الحمض النووي الذي جُمع في غارة جوية سابقة نجا منها بأعجوبة.

وتشير المعلومات إلى أن القيادي الداعشي الخطير كان قد سُجن سابقا في سجن صلاح الدين، إلا أنه تمكن من الفرار في عام 2012.

وظهرت صور لأبو خديجة خلال فترة اعتقاله في سجن صلاح الدين، حيث بدا فيها شابا صغير السن. وتُظهر هذه الصور جانبا من تاريخ القيادي الذي ارتقى لاحقا في صفوف التنظيم ليصبح أحد أبرز قادته.