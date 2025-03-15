لندن: توقعات بمشاركة الآلاف في احتجاجات لنصرة فلسطين وسط تحذيرات من الشرطة

لندن/سما/

ترجح مصادر عديدة أن يتجمع آلاف المتظاهرين في لندن اليوم السبت حيث فرضت الشرطة قيودا على مظاهرات منفصلة.



وسيتجمع المشاركون في احتجاج سيجري تنظيمه بواسطة "تحالف فلسطين"، ويشمل "حملة التضامن الفلسطينية" و"اوقفوا الحرب"، في بيكاديللي بالقرب من محطة جرين بارك قبل التوجه إلى وايتهول للمشاركة في مسيرة.

ومن المقرر أن يجري تنظيم احتجاج مضاد، تنظمه مجموعة "أوقفوا الكراهية"، في شارع "كوفنتري"، بالقرب من "بيكاديلي سيركوس"، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وفرضت شرطة لندن شروطا بموجب قانون النظام العام على الاحتجاجين مما يعني أن المشاركين في المظاهرة المؤيدة للفلسطينيين لا يجب أن يتجمعوا قبل منتصف النهار ويجب أن تبقى المسيرة على طريقها المحدد مسبقا.

وبالمثل، يجب على المشاركين في مظاهرة "اوقفوا الكراهية" أو أي تجمع يحتج على المظاهرة الوطنية من أجل فلسطين أن يبقوا داخل منطقة محددة في شارع كوفنتري.