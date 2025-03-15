الجيش الإسرائيلي يبرر قتله 9 فلسطينيين في بيت لاهيا

القدس المحتلة/سما/

برر الجيش الإسرائيلي استهداف مسيرة تابعة له سيارة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة بأنه جاء بعد رصد "مخربين قاما بتفعيل طائرة مسيرة شكلت تهديدا لقواته في المنطقة".



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "تم رصد مخربين قاما بتفعيل طائرة مسيرة (درون) تشكل تهديدا لقوات جيش الدفاع في منطقة بيت لاهيا، حيث قام الجيش بمهاجمتهما".



وأضاف: "بعد ذلك، تجمع عدد آخر من المخربين لجمع معدات تفعيل الطائرة المسيرة في منطقة الهجوم، ودخلوا إلى مركبة، فقام الجيش بمهاجمتهم".

من جهة أخرى، روى أحد الشهود الفلسطينيين تفاصيل الحادثة قائلا: "المنطقة التي استهدفها الجيش الإسرائيلي هي منطقة تسوق وبيع وشراء، وجميع من تم استهدافهم مدنيون عزل، وقد سُجلت إصابات عديدة بينهم".

وفي وقت سابق من يوم السبت، استشهد 9 مواطنين، بينهم صحفيون، وأصيب آخرون إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لمجموعة من الفلسطينيين في بيت لاهيا.

ومن بين الشهداء مصوران صحفيان كانا يعملان باستخدام طائرة مسيرة (درون) لتغطية الأحداث في المنطقة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاستهداف طال مركبة تابعة لمؤسسة خيرية، حيث تم نقل جميع الجثامين إلى المستشفى الإندونيسي في شمال القطاع.