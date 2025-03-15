وزير الخارجية المصري: نعمل على حشد الدعم الدولي لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة

القاهرة/سما/

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

جاءت تصريحات عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، اليوم السبت، حيث تناولا العلاقات الثنائية والخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، بحسب بيان للخارجية المصرية.

وأوضحت الخارجية، أن عبد العاطي، تناول التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، وذلك بالتوازي مع جهود مصر الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث.

ونوهت بأن الوزير المصري استعرض مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة، وما تحظى به خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها كل من القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من دعم وإشادة دولية.

وأشارت إلى إشادة وزير الخارجية المجري بجهود مصر الحثيثة في إعداد خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة والمؤتمر الدولي المزمع أن تستضيفه مصر في هذا الشأن، مثمنا الأدوار البناءة التي تلعبها مصر في تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبجهودها المحورية لضمان تثبيت اتفاق وقف النار في غزة.

وفي وقت سابق اليوم، استقبل عبد العاطي، مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري، للتشاور حول خطة إعادة إعمار غزة ومؤتمر القاهرة الوزاري للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع.

وأعرب عبد العاطي، عن التطلع لدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ الخطة والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديه، ولاسيما في مرحلة التعافي المبكر تمهيدا لإعادة إعمار القطاع.

ووفق بيان الوزارة، حرص الوزير على التعرف عما يمكن أن يقدمه البرنامج لتنفيذ الخطة، معربا عن التطلع لتقديم البرنامج الدعم لمؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة إعمار غزة، والذي سيتم تنظيمه بشكل مشترك مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

ومن جهته، أعرب المسؤول الأممي عن الاستعداد لتقديم كل أوجه الدعم الفني واللوجستي خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في نجاح مؤتمر إعادة الإعمار بمصر، مضيفا أنه يضع الخبرات المتراكمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في التعافي المبكر وإعادة الإعمار تحت تصرف مصر للاستفادة منها والإسهام في تنفيذ الخطة العربية.