  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المجلس الوطني يرفض بيان مجموعة السبع الذي تجاهل الإشارة إلى قيام دولة فلسطينية

السبت 15 مارس 2025 11:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني يرفض بيان مجموعة السبع الذي تجاهل الإشارة إلى قيام دولة فلسطينية



وكالات - سما-

قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وانسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، يمثل الركيزة الأساسية التي تفتح الأفق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في بيان، اليوم السبت، تعقيبا على بيان وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي أكد ضرورة وجود أفق سياسي للشعب الفلسطيني، دون الإشارة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وأضاف أن هذا الموقف يجب أن يتجاوز مجرد التصريحات، ليصبح التزاما دوليا حقيقيا وممارسة فاعلة من المجتمع الدولي، بما في ذلك فرض ضغوط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاته واعتداءاته المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه.

وأوضح أن الحل السياسي لا بد أن يتم في إطار استعادة الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة وإنهاء الاحتلال، وذلك عبر مفاوضات جادة تضمن إنهاء المعاناة المستمرة لشعبنا.

وشدد فتوح على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة والسماح الفوري بمرور المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون أية عراقيل، وفتح المعابر لتخفيف المعاناة اليومية للمواطنين في غزة لأنها حق إنساني تكفله القوانين الإنسانية الدولية والأممية، معتبرا أن هذه الخطوات تمثل الحد الأدنى من الالتزامات الدولية تجاه شعبنا، وتعد ضرورية لخلق بيئة من الأمن والاستقرار في المنطقة.

وطالب رئيس المجلس الوطني، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في محاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة، والعمل الجاد على تحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والعدالة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

الأكثر قراءة اليوم

الصومال تردّ على مقترح استقبال فلسطينيين من قطاع غزة

واشنطن بوست: الخطة العربية لغزة هي الخيار الواقعي على الطاولة ويجب دعمها والبناء عليها

على أنغام “طلع البدر علينا”.. عبور “تاريخي” لوفد من شيوخ الموحدين الدروز من قرى جبل الشيخ إلى إسرائيل

إسرائيل تخشى اجتياح جديد من قبل فصائل غزة حال انهيار وقف إطلاق النار..

كاتب إسرائيلي: دعهم ينتصرون.. الفلسطينيون لن يذهبوا إلى أي مكان وانتصار إسرائيل الكامل وهم خطير

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بالاتفاق على عودتهم دفعة واحدة

ويتكوف: قدمنا مقترحا يضيق الفجوات ويتيح الوقت للتفاوض على وقف نار دائم في غزة

الأخبار الرئيسية

رسالةٌ إسرائيليّةٌ حادّةٌ للسعوديّة: لا تطبيع مُقابِل دولةٍ فلسطينيّةٍ والسلام لاحقًا بعد القضاء على حماس

IMG_8899

إسرائيل تتجه لرفض عرض “حماس” للإفراج عن أسير من أصول أمريكية وتُهدد بالعودة للحرب في غزة

اليوم 55 لوقف النار بغزة : تواصل خروقات الاحتلال ومعبر كرم ابو سالم مغلق

صحيفة عبرية : إسرائيل نجحت في إقالة المبعوث آدم بولر الذي قاد المباحثات مع حماس..

صحيفة: إسرائيل تطبق قواعد صارمة على منظمات الإغاثة في الأراضي الفلسطينية..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية