ابرزت المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، استشهاد 6 مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخر برصاص الاحتلال في سالم شرق نابلس.
وفيما يلي أبرز العناوين:
الحياة الجديدة:
- استشهاد 6 مواطنين بغزة وشاب في سالم ومستوطنون يحرقون 3 منازل ومركبتين في دوما
- أيرلندا تؤيد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وتدعو لدعم دولي
- أبو ردينة تعقيبا على بيان مجموعة السبع: حل الدولتين وفق القرارات العربية والدولية هو الضامن للأمن والاستقرار في المنطقة
- 130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح و80 ألفا الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى
- "الأغذية العالمي": لم نتمكن من نقل اي إمدادات إلى غزة منذ مطلع الشهر الجاري بسبب إغلاق المعابر
- مقررة أممية تدعو لإجراء تحقيقات في استشهاد معتقلين بمعتقلات الاحتلال
- "لازاريني": خطر حقيقي بانهيار "الأونروا" وانفجارها والتضحية بجيل من الأطفال سيحرم من التعليم
الأيام:
- شهيد خلال اقتحام الاحتلال بلدة سالم وتعزيزات عسكرية باتجاه طولكرم ومخيميها
- 6 شهداء و12 مصابا في القطاع إثر غارة من مسيرة وإطلاق نار
- مستعمرون يحرقون منازل ومركبات وممتلكات في هجوم واسع طال خربة المراجم جنوب نابلس
- سحب ترشيح آدم بولر كمبعوث لترامب لشؤون الرهائن
- 80 ألفا يؤودن صلاة التراويح في "الأقصى" و130 ألفا أدوا صلاة العشاء والتراويح
- أميركا وإسرائيل تواصلتا مع دول أفريقية لتوطين فلسطينيين من غزة
القدس:
- مستعمرون يضرمون النار بالمنازل والممتلكات
- أربعة شهداء بقصف مسيرة بحي الزيتون
- شهيد برصاص الاحتلال في قرية سالم
- "الأغذية العالمي": لم نتمكن من نقل اي إمدادات إلى غزة منذ مطلع الشهر الجاري
- "أوتشا" يحذر من تصاعد عنف المستعمرين في الضفة