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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 15 مارس 2025 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

 ابرزت المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، في عناوينها، استشهاد 6 مواطنين جراء قصف طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وآخر برصاص الاحتلال في سالم شرق نابلس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- استشهاد 6 مواطنين بغزة وشاب في سالم ومستوطنون يحرقون 3 منازل ومركبتين في دوما

- أيرلندا تؤيد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وتدعو لدعم دولي

- أبو ردينة تعقيبا على بيان مجموعة السبع: حل الدولتين وفق القرارات العربية والدولية هو الضامن للأمن والاستقرار في المنطقة

- 130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح و80 ألفا الجمعة الثانية من رمضان في المسجد الأقصى

- "الأغذية العالمي": لم نتمكن من نقل اي إمدادات إلى غزة منذ مطلع الشهر الجاري بسبب إغلاق المعابر

- مقررة أممية تدعو لإجراء تحقيقات في استشهاد معتقلين بمعتقلات الاحتلال

- "لازاريني": خطر حقيقي بانهيار "الأونروا" وانفجارها والتضحية بجيل من الأطفال سيحرم من التعليم

الأيام:

- شهيد خلال اقتحام الاحتلال بلدة سالم وتعزيزات عسكرية باتجاه طولكرم ومخيميها

- 6 شهداء و12 مصابا في القطاع إثر غارة من مسيرة وإطلاق نار

- مستعمرون يحرقون منازل ومركبات وممتلكات في هجوم واسع طال خربة المراجم جنوب نابلس

- سحب ترشيح آدم بولر كمبعوث لترامب لشؤون الرهائن

- 80 ألفا يؤودن صلاة التراويح في "الأقصى" و130 ألفا أدوا صلاة العشاء والتراويح

- أميركا وإسرائيل تواصلتا مع دول أفريقية لتوطين فلسطينيين من غزة

القدس:

- مستعمرون يضرمون النار بالمنازل والممتلكات

- أربعة شهداء بقصف مسيرة بحي الزيتون

- شهيد برصاص الاحتلال في قرية سالم

- "الأغذية العالمي": لم نتمكن من نقل اي إمدادات إلى غزة منذ مطلع الشهر الجاري

- "أوتشا" يحذر من تصاعد عنف المستعمرين في الضفة

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