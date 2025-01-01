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اليوم 55 لوقف النار بغزة : تواصل خروقات الاحتلال ومعبر كرم ابو سالم مغلق

السبت 15 مارس 2025 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 55 لوقف النار بغزة : تواصل خروقات الاحتلال ومعبر كرم ابو سالم مغلق



القدس المحتلة/سما/

ادت الخروقات الاسرائيلية خلال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد ستة مواطنين واصابة اعداد اخرى في مختلف مناطق قطاع غزة.
وواصلت قوات الاحتلال خروقاتها في اليوم 55 من وقف إطلاق النار مع استخدام المسيرات والمدفعية وحتى الزوارق الحربية.
واستشهد الصياد محمد رياض صيام (22 عامًا) على بعد أمتار قليلة جدًا من بحر غربي منطقة السودانية نتيجة إطلاق بوارج الاحتلال الحربية قذيفة تجاه مركبه.
كما ارتقى اربعة شهداء بقصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين خلال جمعهم الحطب، في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
واستشهدت الصحفية آلاء أسعد هاشم متأثرة بقصف إسرائيلي سابق على مدينة غزة.
وشهدت مدينة رفح جنوب القطاع سلسلة خروقات خطيرة استخدمت خلالها قوات الاحتلال المدفعية في قصف عدة مناطق بالمدينة ما اسفر عن اصابة ستة مواطنين.
ويواصل جيش الاحتلال إغلاق معبر كرم ابو سالم لليوم ١٤ على التوالي.
وحذر الإعلام الحكومي من تداعيات خطيرة لقرار الإغلاق على مستوى توفر مياه الشرب والطعام لجموع النازحين.

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