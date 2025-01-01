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الاحتلال يواصل الحصار والاقتحامات لليوم الـ 48 في طولكرم

السبت 15 مارس 2025 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل الحصار والاقتحامات لليوم الـ 48 في طولكرم



طولكرم/سما/

واصل جيش الاحتلال حصاره واقتحاماته وعدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ48 على التوالي، ولليوم الـ35 على مخيم نور شمس.

وسمع دوي انفجارات ضخمة فجر اليوم في مخيم نور شمس، وتحدثت مصادر عن نسف قوات الاحتلال لمبانٍ سكنية في المنطقة.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه مركبة إسعاف، أثناء توجهها لمخيم نور شمس لإخلاء حالة مرضية، ومنعتها من الوصول إليها.

ويشهد المخيمان عمليات اقتحام وتفتيش مكثفة للمنازل وانتشار لفرق المشاة واحراق وهدم المباني.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية باتجاه المدينة ومخيميها، فيما عززت من آلياتها وجرافاتها الثقيلة، أمام المباني التي تستولي عليها وتحولها لثكنات عسكرية، وأقامت حواجز متنقلة لتقييد حركة تنقل المواطنين.

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