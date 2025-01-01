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صحيفة عبرية : إسرائيل نجحت في إقالة المبعوث آدم بولر الذي قاد المباحثات مع حماس..

السبت 15 مارس 2025 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : إسرائيل نجحت في إقالة المبعوث آدم بولر الذي قاد المباحثات مع حماس..



واشنطن / وكالات /

نجحت إسرائيل في إقالة المبعوث آدم بولر منذ اللحظة التي عُرف فيها أن الولايات المتحدة بدأت محادثات مباشرة مع حماس.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن مسؤول وصفته بالرفيع في واشنطن قوله إن العملية التي قادتها دائرة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، تضمنت تسريب المحادثات السرية وشن حملة إعلامية شرسة، لكن من المحتمل أن تكون الخطوة الأميركية قد دفعت نتنياهو بالفعل إلى استئناف المفاوضات.

وذكر مصدر إسرائيلي للصحيفة أن الإسرائيليين فوجئوا ولم يتوقعوا أن يذهب الأميركيون إلى هذا الحد بالتفاوض مباشرة مع حماس.

وأضاف المصدر أن المؤسسة السياسية الإسرائيلية انفجرت غضبا عندما علمت بتفاوض الأميركيين مباشرة مع حماس.

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