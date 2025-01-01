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مقتل "أبو خديجة " زعيم تنظيم داعش في العراق

السبت 15 مارس 2025 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل "أبو خديجة " زعيم تنظيم داعش في العراق



بغداد/وكالات/

أعلنت قوات القيادة المركزية الأميركية، مقتل قائد العمليات العالمية في داعش، والذي كان يشغل أيضًا منصب القائد الثاني في التنظيم.

وكشفت قوات القيادة المركزية الأمريكية، أنها نفذت عملية قتل "مكي" الملقب بـ (أبو خديجة) بالتعاون مع قوات الاستخبارات والأمن العراقية، عبر غارة جوية دقيقة بمحافظة الأنبار.

كما أشارت إلى أن "مكي"، "أمير أعلى هيئة صنع قرار في داعش، تولى مسؤولية العمليات واللوجستيات والتخطيط التي ينفذها التنظيم عالميًا، وأدار جزءا كبيرا من تمويله العالمي".

وأوضحت أنه بعد الغارة، وجدت القوات الأمنية الإرهابي يرتدي "سترات انتحارية" غير منفجرة، وبحوزته أسلحة متعددة.

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