طقس فلسطين : حار الى شديد الحرارة

رام الله/سما/

يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 12 درجات مئوية ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ولطيفاً في معظم المناطق ، الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاحد يكون الجو صافياً بوجه عام حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 13 درجات مئوية ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 12 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً ربيعي لطيف حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .