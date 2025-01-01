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طقس فلسطين : حار الى شديد الحرارة

السبت 15 مارس 2025 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : حار الى شديد الحرارة



رام الله/سما/

يكون الجو اليوم السبت، صافياً بوجه عام حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 12 درجات مئوية ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً ولطيفاً في معظم المناطق ، الرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والاحد يكون الجو صافياً بوجه عام حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 13 درجات مئوية ، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

أما الاثنين يكون الجو غائماً جزئياً حارا الى شديد الحرارة ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 12 درجات مئوية ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

والثلاثاء يكون الجو غائماً جزئياً ربيعي لطيف حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ، الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

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