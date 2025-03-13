ويتكوف: قدمنا مقترحا يضيق الفجوات ويتيح الوقت للتفاوض على وقف نار دائم في غزة

واشنطن/سما/

قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن بلاده قدمت مقترحا يضيق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل للتوصل إلى وقف نار دائم.

وجاء في بيان صدر عنه ومجلس الأمن القومي الأميركي، أن "المقترح يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة إلى ما بعد رمضان وعيد الفصح اليهودي"، معتبرا أن "حماس تطرح وراء الأبواب المغلقة مطالب غير عملية على الإطلاق بخلاف وقف دائم لإطلاق النار".

ولفت إلى أن "حماس على علم بالموعد النهائي وأميركا سترد وفقا لذلك إذا انقضى الموعد، وستطلق وفق المقترح رهائن أحياء مقابل سجناء وفقا للصيغ السابقة".

وورد في البيان، أنه "سيتم تمديد وقف إطلاق النار بالمرحلة الأولى لإتاحة استئناف المساعدات، وواشنطن ستسعى إلى حل دائم للصراع خلال وقف إطلاق النار الممدد".

وذكر ويتكوف ومجلس الأمن القومي الأميركي في بيانهما، أنه "ابلغنا حماس عبر شركائنا في قطر ومصر بضرورة تنفيذ المقترح قريبا".

يأتي ذلك بعد أن أعلنت حماس في بيان رسمي الجمعة عن توجه وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار.

كما أعلنت الحرجة في وقت سابق الجمعة عن موافقتها لمقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، بالإضافة إلى جثث 4 آخرين من حملة الجنسية المزدوجة.

وجاء في بيانها، أن "وفد قيادة حركة حماس تسلم يوم أمس (الخميس)، مقترحا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت مع الحركة بمسؤولية وإيجابية وسلمت ردها عليه فجر اليوم، متضمنا موافقتها على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".

وذكرت "تؤكد الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية"، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.

وفي المقابل، أرجأ رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رده على قبول حركة حماس مقترح الوسطاء.

وقال مكتب نتنياهو الجمعة "في حين قبلت إسرائيل مخطط المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، فإن حماس تصر على رفضه ولم تتحرك قيد أنملة، وفي الوقت نفسه، تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".

وأضاف في بيان له "من المقرر أن يعقد نتنياهو اجتماعا مع الفريق الوزاري مساء السبت، لتلقي تقرير مفصل من فريق التفاوض، والبت في الخطوات المقبلة لإطلاق سراح الأسرى".