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نحو 130 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى

السبت 15 مارس 2025 03:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نحو 130 ألف مصل يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في الأقصى



القدس المحتلة/سما/

أدى نحو 130 ألف مصل مساء الجمعة صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.

ويأتي ذلك رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي تفرضها سلطات الاحتلال على الوصول إلى المسجد الأقصى.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، إن "130 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك في اليوم الرابع عشر من شهر رمضان".

ولفتت إلى أن هذا هو العدد الأكبر للمصلين منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وكانت قوات الاحتلال قد منعت آلاف المصلين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، عبر الحواجز المنتشرة على مداخل المدينة، بالإضافة إلى تشديد إجراءاتها داخل المدينة وتقييد حركة المصلين.

وانطلقت مؤخرا العديد من الدعوات للزحف والرباط في المسجد الأقصى طيلة شهر رمضان، تحديا لسياسات الاحتلال وإفشالا لمخططاته.

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