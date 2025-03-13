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ترامب: تحدثت مع بوتين وطلبت منه الرأفة بقوات كييف المحاصرة في كورسك

الجمعة 14 مارس 2025 07:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: تحدثت مع بوتين وطلبت منه الرأفة بقوات كييف المحاصرة في كورسك



واشنطن/سما/

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس وطلب منه "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل في مقاطعة كورسك" جنوب غربي روسيا.


وكتب ترامب في حسابه على منصة "إكس": "تحدث مع بوتين يوم الخميس وهناك فرصة كبيرة للحل في أوكرانيا".


وكشف ترامب أن محادثته مع بوتين كانت جيدة وبناءة للغاية وأنه طلب منه "الرأفة بالقوات الأوكرانية المحاصرة بالكامل" في مقاطعة كورسك.

واعتبر ترامب أن ما قد تتعرض له قوات كييف المحاصرة "قد يصبح مجزرة مروعة غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية".

وأكد الرئيس بوتين يوم أمس أن الجيش الروسي يسيطر بشكل كامل على الوضع في مقاطعة كورسك وأن قوات كييف التي توغلت بالمقاطعة وقعت في الحصار وليس أمامها سوى الاستسلام أو الموت.

وقال: "الوضع في مقاطعة كورسك تحت سيطرتنا بالكامل والقوات التي تسللت إلى أراضينا انقطعت عنها الإمدادات وأصبحت في عزلة تامة وفي مرمى القوات الروسية".

المصدر: RT

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