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"إسرائيل": حماس "لم تتزحزح قيد أنملة" في المفاوضات

الجمعة 14 مارس 2025 05:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل": حماس "لم تتزحزح قيد أنملة" في المفاوضات



القدس المحتلة/سما/

قالت إسرائيل، الجمعة، إن حركة حماس "لم تتزحزح التحرك قيد أنملة" في المفاوضات بشأن الهدنة في غزة، رافضة إعلان الحركة الفلسطينية عن استعدادها لإطلاق سراح رهينة وإعادة جثامين 4 آخرين، في ما وصفته بأنه "حرب نفسية".


وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بينما قبلت إسرائيل مقترح الموفد الأميركي ستيف ويتكوف، تتمسك حماس برفضها ولم تتزحزح قيد أنملة".
واتهم البيان حماس بمواصلة اللجوء إلى "التلاعب والحرب النفسية".


وقالت حركة حماس، الجمعة، إنها تسلمت مقترحا من الوسطاء لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار.

ولفتت الحركة في بيان: "تسلّم وفد قيادة حركة حماس، الخميس، مقترحا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت معه الحركة بمسؤولية وإيجابية، وسلمت ردّها عليه فجر الجمعة".

وقالت إن "الرد تضمن موافقة الحركة على إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين 4 آخرين من مزدوجي الجنسية".

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