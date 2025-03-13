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الصومال تردّ على مقترح استقبال فلسطينيين من قطاع غزة

الجمعة 14 مارس 2025 05:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصومال تردّ على مقترح استقبال فلسطينيين من قطاع غزة



مقديشو/سما/

علّق وزير الخارجية الصومالي السفير أحمد معلم فقي، الجمعة، على تقارير قالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق إفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.


وكشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في السودان والصومال وإقليم أرض الصومال غير المعترف به دوليا لمناقشة استخدام أراضيها كوجهات محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين الذين شُرّدوا من قطاع غزة، بموجب الخطة المقترحة لما بعد الحرب التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفقا لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين.


وأضافت الوكالة أن مسؤولين في السودان أكدوا رفضهم لهذه المقترحات.

من جهته، قال وزير الخارجية الصومالي: "نرفض أي خطة تتضمن استخدام الأراضي الصومالية لإعادة توطين سكان آخرين".


وأضاف أحمد معلم فقي: "نرفض أي مقترح من أي طرف لتقويض حق الشعب الفلسطيني في العيش بسلام على أرضه التاريخية".

من جهته، ذكر وزير خارجية أرض الصومال أن المنطقة لم تتلق أي مقترح بشأن إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح لرويترز "لم أتلق أي مقترح بهذا الشأن، ولا محادثات مع أي شخص بشأن الفلسطينيين". 

ووافق الزعماء العرب في وقت سابق من هذا الشهر على خطة لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار قد تؤدي إلى تفادي تهجير الفلسطينيين من القطاع على خلاف رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحويل قطاع غزة إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

#الصومال #غزة #فلسطين

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