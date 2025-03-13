مستعمرون يجرفون عشرات الدونمات غرب سلفيت

سلفيت/سما/

جرف مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في منطقة "وادي المطوي" الواصل بين مدينة سلفيت وبلدة بروقين غربا، بهدف شق طريق استعماري جديد يصل إلى البؤرة الاستعمارية الرعوية "الرأس".

وذكرت محافظة سلفيت أنه تم اقتلاع نحو 40 شجرة زيتون معمرة، وتجريف مساحات واسعة من الأراضي، تعود ملكيتها للمواطنين نافز أيوب، رياض وزهير زهد.

وقال المواطن رياض زهد إن المستعمرين اقتلعوا ما يقارب 20 شجرة زيتون معمرة تتراوح أعمارها ما بين 50-60 عاما، من الأرض التي يملكها وشقيقه زهير. كما تم اقتلاع نحو 20 شجرة زيتون أخرى تعود ملكيتها للمواطن نافز أيوب.

يذكر أن منطقة "وادي المطوي" من المناطق الحيوية التي تربط مدينة سلفيت بالبلدات الغربية، وتشكّل ممرا أساسيا للمواطنين، وتتعرض منذ فترة لاعتداءات متكررة من المستعمرين الذين ينطلقون من البؤرة الاستعمارية "الرأس"، حيث يتم منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، إلى جانب ملاحقة الرعاة وتهديدهم.

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