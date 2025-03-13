إيرلندا تؤيد الخطة العربية لإعادة إعمار غزة وتدعو لدعم دولي

دبلن/سما/

رحبت إيرلندا بخطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، والتي اعتمدتها الدول العربية مؤخرا.

وقال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير الدفاع الإيرلندي سايمون هاريس، في بيان اليوم الجمعة، إن هذه المبادرة توفر مسارا عمليا لإعادة الإعمار، مشدداً على ضرورة أن تستند إلى إطار يضمن تحقيق الاستقرار والسلام الدائم.

وأضاف البيان، أن بلاده تعمل بشكل وثيق مع شركائها في الاتحاد الأوروبي والمنطقة لدعم تنفيذ هذه المبادرة، لافتًا إلى أن التعاون الدولي ضروري لضمان إعادة بناء غزة بفعالية وتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.