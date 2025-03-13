وفد مفاوض من حماس يتوجه إلى القاهرة

غزة/سما/

أعلنت حركة حماس في بيان رسمي الجمعة، عن توجه وفدها المفاوض برئاسة خليل الحية إلى القاهرة للقاء المسؤولين المصريين ومتابعة تطورات ملف المفاوضات واتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي ذلك في ضوء المفاوضات الجارية في العاصمة القطرية الدوحة، وبعد أن أعلنت الحركة في وقت سابق الجمعة عن موافقتها لمقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الأميركية، بالإضافة إلى جثث 4 آخرين من حملة الجنسية المزدوجة.

وجاء في بيانها، أن "وفد قيادة حركة حماس تسلم يوم أمس (الخميس)، مقترحا من الإخوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات، حيث تعاملت مع الحركة بمسؤولية وإيجابية وسلمت ردها عليه فجر اليوم، متضمنا موافقتها على إطلاق سراح الجندي الصهيوني عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأميركية، إضافة إلى جثامين أربعة آخرين من مزدوجي الجنسية".

وذكرت "تؤكد الحركة جاهزيتها التامة لبدء المفاوضات والوصول إلى اتفاق شامل حول قضايا المرحلة الثانية"، داعية إلى إلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة.