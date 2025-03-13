أرض الصومال: لم نتلق أي مقترح بشأن إعادة توطين فلسطينيين من غزة

وكالات/سما/

قال وزير خارجية أرض الصومال اليوم الجمعة إن المنطقة لم تتلق أي مقترح من الولايات المتحدة أو إسرائيل بشأن إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس للأنباء عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين من السودان والصومال ومنطقة أرض الصومال الانفصالية لمناقشة إعادة توطين فلسطينيين من قطاع غزة في أراضيهم.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين سودانيين قالوا إنهم رفضوا المقترح الأمريكي بينما قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إنه لا علم لديهم بأي اتصالات في هذا الشأن.

وقال وزير خارجية أرض الصومال عبد الرحمن ظاهر ادان لرويترز “لم أتلق أي مقترح بهذا الشأن، ولا محادثات مع أي شخص بشأن الفلسطينيين”.

وتنعم أرض الصومال بسلامٍ نسبي منذ إعلان استقلالها عن الصومال في 1991، لكنها لم تنل الاعتراف من أي دولة. وعبرت حكومتها عن أملها في أن يدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قضيتها.

ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأمريكية بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

كما لم ترد وزارة الخارجية السودانية على طلب للتعليق. ويعاني السودان من حرب أهلية مدمرة أدت إلى نزوح 12 مليونا وانتشار المجاعة.

وقال مسؤول كبير في الحكومة السودانية لرويترز إن السودان لم يتلق مثل هذا المقترح وإنه غير مقبول بالنسبة له.

ولم يرد أيضا وزير الإعلام في الصومال على اتصالات هاتفية من رويترز للتعليق. وتقاتل الصومال متشددين إسلاميين منذ أكثر من 17 عاما.

ووافق الزعماء العرب، ومن بينهم زعيما السودان والصومال، في وقت سابق من هذا الشهر على خطة مصرية لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار قد تؤدي إلى تفادي تهجير الفلسطينيين من القطاع على خلاف رؤية ترامب لتحويل قطاع غزة إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

واقترح ترامب سيطرة الولايات المتحدة على غزة لإعادة إعمارها، بعد أن اقترح في وقت سابق تهجير سكان القطاع بشكل دائم.

وفاقمت خطة ترامب المخاوف الراسخة بالفعل لدى الفلسطينيين من تهجيرهم بشكل دائم من ديارهم، كما قوبلت برفض دولي واسع النطاق.

وردا على سؤال عن تقرير أسوشيتد برس، قال ميشيل زاكيو المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف “أي خطة تؤدي أو قد تؤدي إلى التهجير القسري لسكان أو أي نوع من أنواع التطهير العرقي، نعارضها بالتأكيد، لأنها تخالف القانون الدولي”.

وقال طاهر النونو المستشار السياسي لقادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز إن اقتراح توطين فلسطينيين من غزة في أفريقيا “سخيف” وقد رفضه الفلسطينيون والقادة العرب.

وأوضح “الفلسطيني لن يغادر أرضه، وملف التهجير قال الفلسطينيون والعرب موقفهم منه بوضوح خلال قمة فلسطين بالقاهرة برفضه جملة وتفصيلا ولم يعد مطروحا على الطاولة ولن نقبل مجرد نقاشه”.