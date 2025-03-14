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كاتس: باقون بالنقاط الخمس في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى

الجمعة 14 مارس 2025 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
كاتس: باقون بالنقاط الخمس في جنوب لبنان إلى أجل غير مسمى



القدس المحتلة/سما/

 قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، إن قواته ستبقى في النقاط الخمس جنوب لبنان إلى “أجل غير مسمى”، بعدما زعمت أن بقاءها هناك “مؤقت”.

وادعى كاتس في تصريح مكتوب أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في النقاط الخمس على الشريط الأمني في لبنان إلى أجل غير مسمى، بذريعة “حماية سكان الشمال، وبغض النظر عن أي مفاوضات بشأن النقاط المتنازع عليها على الحدود”.

وقال إن تل أبيب “ستستمر في سياسة فرض العقوبات الصارمة على انتهاكات حزب الله في لبنان بكامل قوتها”، زاعما أن مهمة جيشه “حماية سكان الشمال (إسرائيل) من أي تهديد”.

وتأتي تصريحات كاتس رغم سريان اتفاق وقفا لإطلاق النار منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، لكن تنتهكه إسرائيل بشكل متكرر.

وفي فبراير/ شباط الماضي، امتنع الجيش الإسرائيلي عن الانسحاب من 5 نقاط قريبة من الحدود الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وزعمت إسرائيل أن وجود الجيش الإسرائيلي في هذه النقاط “مؤقت لحين تراجع حزب الله إلى ما بعد نهر الليطاني وفرض الجيش اللبناني مسؤوليته في جنوب لبنان”، على حد ادعائها.

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