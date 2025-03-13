  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مقررة أممية تدعو لإجراء تحقيقات في استشهاد معتقلين بمعتقلات الاحتلال

الجمعة 14 مارس 2025 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مقررة أممية تدعو لإجراء تحقيقات في استشهاد معتقلين بمعتقلات الاحتلال



نيويورك/سما/

دعت المقررة الأممية المعنية بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أليس جيل إدواردز، إلى تسريع التحقيقات في استشهاد معتقلين فلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في حديث للصحفيين في جنيف، على هامش حضورها الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي انطلقت الأسبوع الماضي وتستمر حتى 4 نيسان/أبريل المقبل.

وأشارت المقررة إلى أن دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ كان تطورا إيجابيا، منتقدة سوء معاملة المعتقلين في السجون الإسرائيلية خاصة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر.

وأضافت إدواردز "أن العديد من المعتقلين الفلسطينيين تم إطلاق سراحهم في إطار اتفاقية التبادل، وبعضهم اعتقلوا تعسفيا وكانوا في ظروف صعبة للغاية أثناء احتجازهم".

ووصفت حال المعتقلين بالقول "إن بعضهم بدوا ضعفاء للغاية وإن حالتهم الصحية سيئة، ويجب التحقيق في مسألة التعذيب وإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الحالات".

#مقررة أممية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية : المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط تقدم بمقترح يتضمن تمديد وقف اطلاق النار بغزة 50 يوما و”إسرائيل أعطت ويتكوف ردًا إيجابيًا”

تطور دراماتيكي ..أمريكا وإسرائيل تواصلتا مع دول إفريقية لاستقبال سكان غزة..

غولان : نتنياهو باع أمن إسرائيل من أجل بقائه ويرى في كل من يخدم الدولة وليس مصالحه الشخصية عدواً

على أنغام “طلع البدر علينا”.. عبور “تاريخي” لوفد من شيوخ الموحدين الدروز من قرى جبل الشيخ إلى إسرائيل

نتنياهو يتهم رئيس الشاباك بقيادة حملة ضده لمنعه من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الجهاز بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر..

إسرائيل تخشى اجتياح جديد من قبل فصائل غزة حال انهيار وقف إطلاق النار..

حماس ردا على مقترح ويتكوف: التقارير عن تقديم مقترحات جديدة تهدف للقفز على اتفاق غزة

الأخبار الرئيسية

20250313193447reup-2025-03-13t193218z_711956978_rc2jcda6rdbj_rtrmadp_3_israel-palestinians-hostages-protest.h-730x438

عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بالاتفاق على عودتهم دفعة واحدة

الصومال تردّ على مقترح استقبال فلسطينيين من قطاع غزة

وفد مفاوض من حماس يتوجه إلى القاهرة

photo_2025-03-14_15-25-21

استشهاد 4 مواطنين في قصف إسرائيلي جنوب مدينة غزة

جنون" إسرائيل": التجويع ليس تكتيكا تفاوضيا.. ونتنياهو يجوّع أهل غزة والأسرى الإسرائيليين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية