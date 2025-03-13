تحذير أممي من تدهور الأمن الغذائي بغزة جراء غلق "إسرائيل" للمعابر

غزة/سما/

حذر متحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركيه، الجمعة، من تدهور وضع الأمن الغذائي بقطاع غزة، حال عدم بدء تدفق الأغذية مجددًا، وذلك بعد معاودة إسرائيل منع إدخال المساعدات مؤخرا.



جاء ذلك في إجابته على سؤال حول عدم دخول مساعدات إنسانية إلى غزة منذ نحو أسبوعين جراء إغلاق إسرائيل للمعابر.



وأشار إلى أن إغلاق معابر المساعدات إلى غزة له تأثير خطير على قدرة الأمم المتحدة وشركائها على تقديم الدعم للمحتاجين.



وقال: “كلما طال إيقاف المساعدات لقطاع غزة، كلما كانت العواقب على الأرض أشد وطأة”.



ولفت إلى أن المنظمات الإنسانية اضطرت إلى تقليص الحصص الغذائية الفردية لتقديم المساعدة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص المعرضين للخطر.



وأضاف: “قد يتدهور وضع الأمن الغذائي بشكل كبير إذا لم تستأنف عملية تدفق المساعدات إلى غزة”.



ومطلع مارس/ آذار الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.



ومع انتهاء المرحلة الأولى، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، فيما قطعت لاحقا الكهرباء المحدودة عن محطة تحلية المياه وسط القطاع.



في المقابل تؤكد حركة “حماس” مرارا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.



وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.