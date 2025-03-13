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استشهاد 4 مواطنين في قصف إسرائيلي جنوب مدينة غزة

الجمعة 14 مارس 2025 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 4 مواطنين في قصف إسرائيلي جنوب مدينة غزة



غزة/سما/

 استشهد 4 مواطنين، اليوم الجمعة، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين في محيط مدرسة صبحة الحرازين، بحي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا، بأن المواطنين قد تجمعوا في المنطقة لجمع الحطب، حينما استهدفهم الاحتلال في محيط المدرسة المذكورة، ما أدى إلى استشهاد 4 منهم.

وكان أصيب مواطنين اثنين في قصف دبابات الاحتلال وسط رفح، فيما أصيبت مواطنة ثالثة جراء سقوط قذائف مدفعية في شارع عائد البشيتي بحي الجنينة شرق رفح.

وبلغت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إلى 48,524، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حين ارتفعت الإصابات إلى 111,955، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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