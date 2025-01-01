إسرائيل تخشى اجتياح جديد من قبل فصائل غزة حال انهيار وقف إطلاق النار..

القدس المحتلة/سما/

قرر رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال إيال زامير وقائد المنطقة الجنوبية الجديد، اللواء يانيف آسور، تعزيز دفاعات المستوطنات المحيطة بالسياج مع قطاع غزة.

ومن بين القرارات الأخرى، نقل لواء احتياطي إلى منطقة ناحال عوز، وإعادة تنظيم المنطقة، وتطوير عناصر الأمن في جميع المعسكرات المجاورة للسياج.

وقالت اذاعة جيش الاحتلال ان تلك الاستعدادات تاتي على خلفية التحذيرات المتزايدة بشأن استعدادات حماس لسيناريو انهيار وقف إطلاق النار مع غزة والخوف من هجمات التسلل والاختطاف في جنوب البلاد المحاذي لقطاع غزة.

وحسب الاذاعة قرر رئيس الأركان الفريق إيال زامير، بعد وصول قائد القيادة الجنوبية الجديد، اللواء يانيف، إجراء تغييرات دراماتيكية في مزيج القوات على طول الحدود مع قطاع غزة من أجل تكثيف الدفاع وجعله أكثر فعالية.