الجمعة الثانية من رمضان.. الاحتلال يشدد قيوده على وصول المواطنين للأقصى

رام الله/سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين إنها تتابع انتهاكات الاحتلال واجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي تستهدف فرض السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف، وذلك مع الدول والمؤسسات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو.

وأكد الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن سيطرة الاحتلال بالقوة على أجزاء إضافية من الحرم الإبراهيمي تندرج في إطار محاولاته المستمرة لتهويده بالكامل وتحويله عنوة لكنيس، وفرض تغييرات جذرية استعمارية على واقعه التاريخي والقانوني.

وطالبت، المجتمع الدولي بمختلف مكوناته ومؤسساته وعلى رأسها اليونسكو بتحمل مسؤولياتهم لحماية الحرم، واتخاذ ما يلزم من خطوات يفرضها القانون الدولي لكف يد الاحتلال عن المقدسات المسيحية والاسلامية.