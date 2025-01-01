طقس فلسطين : أجواء صافية وحارة

رام الله/سما/

توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى صاف حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 10 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، الرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا السبت: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 12 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأحد: يكون الجو صافيا بوجه عام حارا إلى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 13 درجات مئوية، الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والاثنين المقبل: يكون الجو غائما جزئيا حارا الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها العام بحدود 12 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.