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اليوم 54 لوقف إطلاق النار: اغلاق المعابر وشهداء في بيت حانون والشجاعية ورفح

الجمعة 14 مارس 2025 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اليوم 54 لوقف إطلاق النار: اغلاق المعابر وشهداء في بيت حانون والشجاعية ورفح



غزة/سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لوقف إطلاق النار في اليوم الـ54 في مختلف مناطق قطاع غزة، ما خلف عدداً من الشهداء والجرحى.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، استشهد الطفل سراج كريم نصير، وأصيبت والدته إصابة حرجة بعد استهدافهم من قبل طيران الاحتلال المسير داخل مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة.

كما استشهد الطفل أمجد حازم عابد (ثلاث سنوات) بعد إطلاق النار عليه من قبل الطيران المسير في حي الشجاعية شرق غزة، ليلتحق بوالده الذي ارتقى بداية الحرب.

وصباح اليوم الجمعة، جدد جيش الاحتلال إطلاق النار المكثف في أحياء رفح الجنوبية وشرقي خان يونس.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه تم نقل تسعة شهداء إلى مشافي القطاع، سبعة منهم استشهدوا في عمليات انتشال، بالإضافة إلى شهيدين جديدين، كما أصيب 14 شخصاً خلال الـ24 ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 48,525 شهيداً و111,955 إصابة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وتواصل إسرائيل إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الـ13 على التوالي، وسط تدهور الأوضاع المعيشية نتيجة الإغلاق.

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