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استطلاع اسرائيلي : 53% من أنصار الائتلاف الحكومي اليميني يدعمون عودة الحرب بغزة

الجمعة 14 مارس 2025 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع اسرائيلي : 53% من أنصار الائتلاف الحكومي اليميني يدعمون عودة الحرب بغزة



القدس المحتلة/سما/

كشف استطلاع للرأي نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية عن انقسام واضح في الشارع الإسرائيلي بشأن الحرب على غزة، حيث أظهر أن 53% من أنصار ائتلاف نتنياهو يدعمون استئناف العمليات العسكرية، بينما يفضل 54% من الإسرائيليين إعادة المحتجزين دفعة واحدة مقابل وقف الحرب.

وأظهر الاستطلاع ارتفاعا في شعبية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعسكره بمقعدين مقارنة بالاستطلاع السابق، وسط مساعٍ لإقالة المستشارة القضائية وتصريحات رئيس الأركان الجديد، الذي وصف عام 2025 بأنه "عام الحرب".

ووفقا للنتائج، يحصل ائتلاف نتنياهو على 54 مقعدًا، مقابل 56 مقعدًا لأحزاب المعارضة، فيما تحصد الأحزاب العربية 10 مقاعد. إلا أن دخول رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت إلى المشهد السياسي قد يُعيد تشكيل الخريطة البرلمانية، إذ تهبط مقاعد الائتلاف الحاكم إلى 49، بينما ترتفع مقاعد المعارضة – بينيت إلى 61 مقعدًا، مما قد يهدد استقرار حكومة نتنياهو.

أما توزيع المقاعد على الأحزاب، فجاء كالتالي:

الليكود: 24 مقعدًا

المعسكر الرسمي: 17 مقعدًا

إسرائيل بيتنا: 17 مقعدًا

يش عتيد (هناك مستقبل): 12 مقعدًا

الديمقراطيون: 10 مقاعد

شاس: 10 مقاعد

الأحزاب العربية: 10 مقاعد

قوة يهودية: 9 مقاعد

يهدوت هتوراة (الحريديم): 7 مقاعد

الصهيونية الدينية: 4 مقاعد

ويعكس الاستطلاع استمرار التجاذبات السياسية في إسرائيل، مع تصاعد الجدل حول مستقبل الحكومة والحرب على غزة.

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