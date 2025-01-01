تطور دراماتيكي ..أمريكا وإسرائيل تواصلتا مع دول إفريقية لاستقبال سكان غزة..

واشنطن / وكالات /

ذكرت وكالة أسوشييتد برس للأنباء، اليوم الجمعة، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في 3 دول بشرق إفريقيا لمناقشة استخدام أراضيها لإعادة توطين الفلسطينيين من قطاع غزة.

وكشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تواصلتا مع مسؤولين في السودان والصومال وإقليم أرض الصومال غير المعترف به دولياً لمناقشة استخدام أراضيها كوجهات محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين الذين شُرّدوا من قطاع غزة، بموجب الخطة المقترحة لما بعد الحرب التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقاً لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.

وأضافت الوكالة أن مسؤولين في السودان أكدوا رفضهم لهذه المقترحات، بينما قال مسؤولون من الصومال وأرض الصومال إنهم على غير علم بأي اتصالات بشأن ذلك.

ويأتي ذلك بعد أن ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال لقائه رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن في البيت الأبيض، أن «لا أحد يريد طرد الفلسطينيين من غزة».

كما تبنت الدول الأعضاء في الجامعة العربية في 4 مارس الجاري خطة اقترحتها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه بكلفة تصل إلى 53 مليار دولار.