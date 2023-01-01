زعيم حزب معارض: نتنياهو باع أمن إسرائيل من أجل بقائه ويرى في كل من يخدم الدولة وليس مصالحه الشخصية عدواً

القدس المحتلة/سما/

قال رئيس حزب “الديمقراطيون” الإسرائيلي المعارض يائير غولان، إنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، باع أمن إسرائيل من أجل بقائه السياسي، تعقيبًا على اتهامات الأخير لرئيس جهاز الأمن الداخلي “الشاباك” رونين بار، بقيادة حملة ضده.

وفي منشور عبر صفحته في منصة “إكس”، قال غولان: “نتنياهو هو الذي باع أمن إسرائيل من أجل بقائه السياسي، يرى في كل من يخدم الدولة وليس مصالحه الشخصية عدواً”.

وتابع: “رئيسا الشاباك (نداف) أرغمان السابق، وبار الحالي، هما خادمين مخلصين للدولة، شجاعان ومتفانيان، كرسا حياتهما لأمن إسرائيل”.

وأردف غولان: “هجوم نتنياهو عليهما ليس إلا محاولة يائسة أخرى لترهيب حراس الدولة وردع كل من يجرؤ على مواجهته”.

بدوره، قال زعيم المعارضة يائير لابيد إنّ تصريح نتنياهو ضد رئيس الشاباك “خروج تام عن السيطرة”.

وفي منشور صفحته عبر منصة “إكس”، قال لابيد: “تصريح نتنياهو بشأن رونين بار، هذا المساء، خروج تام عن السيطرة”.

وتابع لابيد: “إنه وهم بجنون الارتياب يشكل تهديدًا خطيرًا لجهاز يحمي أمن مواطني إسرائيل”.

وعلى الناحية الأخرى، حرض عضو الكنيست المتطرف المستقيل من الحكومة إيتمار بن غفير، ضد رئيس الشاباك، مطالبًا بإقالته.

وفي منشور عبر صفحته في منصة “إكس”، قال بن غفير: “رئيس الوزراء (نتنياهو) محق، لا يمكن لرونين بار البقاء في منصبه لدقيقة واحدة أخرى. يجب إقالته”.

وفي وقت سابق الخميس، اتهم نتنياهو، رئيس الشاباك، بقيادته حملة لمنعه من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح الجهاز بعد فشله الذريع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي اتهامات وصفها الجهاز بـ”الخطيرة”.

كما تطرق نتنياهو في بيانه إلى رئيس الشاباك السابق أرغمان، قائلا: “هذا المساء، تم تجاوز خط أحمر خطير آخر في الديمقراطية الإسرائيلية”.

جدير بالذكر أن أرغمان، هدد، في تصريح لقناة “12” العبرية، بكشف معلومات عن نتنياهو، في حال أقدم الأخير على تصرفات غير قانونية، دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية.

واحتدمت خلال الأيام الأخيرة الخلافات بين نتنياهو وجهاز “الشاباك”، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، معتبرا أنها “لا تجيب على الأسئلة”.

والثلاثاء، أقر “الشاباك”، بفشله في تقييم قدرات حركة “حماس” قبل 7 أكتوبر 2023، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن “رسم سياسة فاشلة على مر السنين”، وفق هيئة البث العبرية (رسمية).

وبعد صدور تحقيق الشاباك، دعا لابيد، ورئيس حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس، نتنياهو إلى الاعتذار، وأكدا أن الأخير “يحاول إلقاء اللوم على الآخرين”.

وأقر “الشاباك”، وفق نتائج تحقيق أجراه، بفشله إذ لم يقّيم بشكل جيد قدرات “حماس” قبل 7 أكتوبر 2023 أو هجوم الحركة في ذلك اليوم، وفق وسائل إعلام عبرية بينها هيئة البث (رسمية).

وفي ذلك اليوم هاجمت “حماس” 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين؛ ردا على “جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

وأضافت هيئة البث، عبر حسابها بمنصة “إكس”، أن تقرير “الشاباك” ألمح إلى أن نتنياهو “رسم سياسة فاشلة على مر السنين”.

كما خلص “الشاباك” إلى أنه “كانت توجد ثغرات ومشاكل في التعامل مع المعلومات الاستخباراتية بشكل عام وفي آليات الرقابة على العمل الاستخباراتي بشكل خاص ليلة 7 أكتوبر”.

وقال إن “قناعتنا بانشغال حماس بالضفة الغربية كانت أحد أسباب فشلنا في التحذير من الهجوم 7 أكتوبر”.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

وبينما استقال مسؤولون عسكريون واستخباراتيون، معلنين تحملهم جانبا من المسؤولية عن فشل 7 أكتوبر 2023، يرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية، ويتجاهل دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.