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صحيفة عبرية : المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط تقدم بمقترح يتضمن تمديد وقف اطلاق النار بغزة 50 يوما و”إسرائيل أعطت ويتكوف ردًا إيجابيًا”

الخميس 13 مارس 2025 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة عبرية : المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط تقدم بمقترح يتضمن تمديد وقف اطلاق النار بغزة 50 يوما و”إسرائيل أعطت ويتكوف ردًا إيجابيًا”



القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة “جيروزليم بوست” العبرية، الخميس، إن “المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تقدم بمقترح جديد محدث يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة 50 يوما”.
ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع (لم تسمّه) قوله إن “المبعوث الأمريكي تقدم بمقترح جديد محدث بشأن صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة”.
وبموجب الشروط المقترحة، ستقوم حماس بإطلاق سراح نحو 5 أسرى أحياء، إلى جانب تسليم جثث الأسرى القتلى، مقابل موافقة إسرائيل على وقف إطلاق النار لـ50 يومًا، وخلال هذه الفترة، ستستمر المفاوضات لبحث إمكانية تمديد الاتفاق.
وأعرب المصدر عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق، مشيرًا إلى أن بقاء الفرق التفاوضية في قطر يعد “إشارة إيجابية” على إحراز تقدم في المحادثات.
كما نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن 4 مصادر مطلعة (لم يسمّها) قوله إن “مبعوث البيت الأبيض ويتكوف، قدم في العاصمة القطرية الدوحة مساء الأربعاء، اقتراحًا أمريكيًا مُحدّثًا لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لعدة أسابيع مقابل إطلاق حماس سراح المزيد من الأسرى، واستئناف المساعدات الإنسانية إلى القطاع”.
وأضافت المصادر أن “مقترح ويتكوف الجديد يتضمن تمديد وقف إطلاق النار في غزة حتى 20 أبريل/ نيسان المقبل”.
ولفتت إلى أن “إسرائيل أعطت ويتكوف ردًا إيجابيًا”.
وأوضحوا أن “الوسطاء التقوا بمسؤولي حركة حماس في الدوحة، مساء الأربعاء، وقدموا لهم مقترح ويتكوف المحدث”.

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