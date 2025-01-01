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الشرع يوقع الإعلان الدستوري لسوريا ..حدد فترة المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات

الخميس 13 مارس 2025 04:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرع يوقع الإعلان الدستوري لسوريا ..حدد فترة المرحلة الانتقالية بـ 5 سنوات



دمشق/ وكالات/

صادق الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الخميس)، على الإعلان الدستوري السوري، وجرى تحديد فترة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات.

أعلنت لجنة صياغة الإعلان الدستوري السوري أنه تقرر حصر السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية في المرحلة الانتقالية لضمان سرعة التحرك، ومواجهة أي أحداث في تلك المرحلة.

وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي أنه تقرر الفصل المطلق بين السلطات، ومنح الرئيس سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ.

وأضافت اللجنة أنه تقرر ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب، مشيرة إلى حل المحكمة الدستورية، ومنح رئيس الجمهورية حق تعيين محكمة دستورية جديدة تمارس مهامها وفق القانون السابق ريثما يصدر قانون جديد.

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