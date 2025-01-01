روسيا: 9 آلاف "علوي" يحتمون في قاعدتنا بسوريا

موسكو/وكالات/

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم (الخميس)، إن قاعدة جوية روسية في سوريا تؤوي نحو تسعة آلاف ممن سعوا لملاذ من موجة عنف طائفي.

وأضافت أن موسكو مصدومة من الأحداث التي تشهدها سوريا وتأمل في محاسبة المسؤولين عن العنف ومعاقبتهم.

كما اعتبرت زاخاروفا أن البلدان التي تنشر قوات لحفظ السلام في أوكرانيا ستنخرط في «نزاع مسلح مباشر» مع موسكو. وقالت: «إنه أمر غير مقبول إطلاقاً بالنسبة لنا أن تتمركز وحدات من جيوش دول أخرى في أوكرانيا تحت أي راية كانت». وأضافت: «سيعني ذلك كله مشاركة لهذه البلدان في نزاع مسلح مباشر ضد بلدنا».