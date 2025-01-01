الجهاد الإسلامي : الهجوم الاسرائيلي على. مشق استهدف مبنى فارغا للامين العام للحركة

دمشق/وكالات/

كشف ممثل حركة «الجهاد الإسلامي» في سوريا، إسماعيل السنداوي، عن أن إسرائيل استهدفت بغارة جوية، اليوم (الخميس)، مبنى قديماً وغير مأهول للأمين العام للحركة، زياد نخالة، في منطقة «مشروع دُمَّر» غرب دمشق؛ ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار مادية بالأبنية المجاورة، من دون وقوع ضحايا من الحركة، في حين قال مصدران أمنيان سوريان لـ«رويترز»، إن الغارة استهدفت شخصاً فلسطينياً.

وفي تصريح له قال السنداوي: «الغارة حدثت بعد ظهر اليوم، واستهدفت مبنى للأمين العام للحركة زياد نخالة، وهو مبنى قديم ولا يوجد فيه سكان ولا حتى حراس».

السنداوي أوضح أن الغارة أسفرت عن تدمير المبنى المؤلف من طابقين، بينما أُصيبت الأبنية المجاورة بأضرار مادية. ونشرت حسابات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلات مُصوَّرة تظهر موقع الاستهداف، مشيرة إلى أن البناء يقع في منطقة التراسات في «مشروع دُمَّر» غرب دمشق.

[بدورها، ذكرت الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، أن طائرات إسرائيلية استهدفت مبنى على مشارف دمشق، بينما قال مصدران أمنيان سوريان لـ«رويترز» إن الغارة استهدفت شخصاً فلسطينياً.

وأوضح أحد المصدرين، أن المبنى الذي تعرَّض للقصف هو مقر لحركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية.

وتحدَّثت مصادر محلية عن أن الهجوم أسفر عن اشتعال النيران في المباني السكنية المحيطة، وهرعت فرق الدفاع المدني لإطفاء الحرائق وإنقاذ العالقين.

[من جهته، صرَّح وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن «سلاح الجو هاجم دمشق، ولن نسمح لسوريا بأن تصبح تهديداً لإسرائيل»، بينما لم يصدر أي تعليق بعد من الجيش الإسرائيلي، لكن المراسل العسكري لإذاعة الجيش الإسرائيلي أفاد بأن طائرات إسرائيلية استهدفت مقر «الجهاد الإسلامي» في دمشق.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد المخلوع في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي، شنَّت إسرائيل على سوريا غارات عدة دمرت خلالها معظم قدرات الجيش السوري، كما تقوم بشكل شبه يومي بعمليات توغل في أرياف القنيطرة ودرعا، واحتلت عدداً من المناطق هناك، وأقامت فيها قواعد عسكرية.