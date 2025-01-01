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السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار

الخميس 13 مارس 2025 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تسلم الأونروا مساهمتها السنوية بقيمة مليوني دولار



عمان / وكالات /

 سلم القائم بأعمال السفارة السعودية لدى الأردن محمد بن حسن مونس، اليوم الخميس، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، مساهمة المملكة العربية السعودية السنوية للوكالة بقيمة مليوني دولار أميركي.

وسلم مونس شيكا بالمبلغ لمديرة إدارة العلاقات الخارجية والإعلام في الأونروا تمارا الرفاعي، في إطار الجهود لتتمكن الأونروا من مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وقال مونس إن هذا الدعم يأتي من حرص المملكة العربية السعودية على دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى أهميه الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تحسين الخدمات المعيشية والتعليمية والعلاجية.

من جهتها، عبرت الرفاعي عن امتنانها للمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه سيمكن الأونروا من تنفيذ برامجها في مجال التعليم والصحة ومساعدة اللاجئين الفلسطينيين الأكثر عرضة للمخاطر في الضفة الغربية وقطاع غزة.

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